Das wird eine happige Aufgabe. YB muss in der Gruppenphase der Europa League gegen Roma, Cluj und Sofia antreten. Dies ergab die Auslosung am Uefa-Hauptsitz in Nyon am Mittag. Gespielt wird am 22. und 29. Oktober, am 5. und 26. November sowie am 3. und 10. Dezember. Der genaue Spielkalender, wann welches Team zu Hause und um welche Zeit antritt, wird am Freitagabend veröffentlicht.