Die Bilanz: Grosser Hype, tiefe Einschaltquoten bei SRF – das bleibt nach der Frauen-EM

Die EM der Frauen löste grosse Emotionen aus. Noch nie verkaufte die Uefa so viele Tickets, noch nie versammelten sich in Deutschland für ein Frauenfussballspiel so viele Menschen vor dem TV. Die Bilanz nach dem grossen Fest.

Im Final verlor Deutschland gegen England mit 1:2 in der Verlängerung. Zu reden gab ein verweigerter Hands-Penalty. ARD

Darum gehts Die Frauenfussball-EM ist fertig.

Noch nie haben so viele Fans die Spiele live im Stadion mitverfolgt.

In Deutschland gab es Rekord-TV-Quoten.

In der Schweiz war die EM für die TV-Zuschauenden weniger attraktiv.

Die Fussball-EM der Frauen war in Sachen Ticketing ein Erfolg. Insgesamt verkaufte die Uefa 574’875 Tickets. Bereits vor dem Final durfte sich der Verband über mehr als doppelt so viele Zuschauerinnen und Zuschauer wie beim bisherigen Rekord 2017 in den Niederlanden (240’055) freuen. Auch haben noch nie so viele Fans ein EM-Endrundenspiel zugeschaut wie den Final im Wembley: 87’192. Der bisherige Rekord lag mit 79’115 Zuschauenden beim Männer-EM-Final 1964 in Madrid.

Dass der Frauenfussball interessierte, kann man auch den TV-Zahlen vieler Länder entnehmen. Durchschnittlich 17,897 Millionen Menschen sahen am Sonntag in der ARD die 1:2-Niederlage der DFB-Auswahl (Marktanteil bei 64,8 Prozent). Noch nie zuvor hatten so viele Menschen in Deutschland ein Fussballspiel der Frauen im Fernsehen gesehen. In Grossbritannien hatte das Endspiel nach Angaben der BBC in der Spitze 17,4 Millionen TV-Zuschauende. Zusätzlich dazu erlebten weitere 5,9 Millionen den ersten EM-Erfolg der Lionesses via Stream.

Die Engländerinnen wurden Europameisterinnen. AFP

«Ein Hype ist immer nur kurzfristig»

Über das Turnier in England berichteten viele Medien europaweit riesig. In jeder Nachrichtensendung erhielten die Fussballerinnen einen attraktiven Sendeplatz. Hinzu kamen die vielen Sponsoren, die Unsummen in den Frauenfussball reinbutterten. Schon oft ist nach Frauen-Turnieren die Sehnsucht nach anhaltendem Entfachen der Begeisterung formuliert worden, und dann wenig bis gar nichts im Alltag geblieben.

Bereits bei der WM 2011 in Deutschland haben etwa Verband, Sponsoren und Medien ein grosses Engagement an den Tag gelegt, das kurz darauf wieder versandete. Selbiges gilt für die EM 2017 in den Niederlanden oder die WM 2019 in Frankreich. Passiert das nun wieder?

SFV-Fussballdirektorin Tatjana Haenni sagt gegenüber 20 Minuten, dass die Europameisterschaft als «Leuchtturm» angesehen werden könne. Sie stellt aber klar: «Die EM in England wird auf nationaler Ebene in der Schweiz nicht zu kopieren sein. Die Entwicklung ist da. Aber alle Fussballverantwortlichen müssen noch aktiver werden.»

Haenni fordert für die nationalen Spiele eine passende und professionelle Infrastruktur und wo möglich SFL-Stadien, Spielansetzungen zu attraktiven Anspielzeiten und regelmässige Medien- und TV-Berichterstattung. Dass die Schweiz bereits in der Vorrunde scheiterte, hat für sie keinen Einfluss auf die Entwicklung. «Sportlich gesehen haben wir erreicht, was möglich war. Ein Hype ist immer nur kurzfristig. Wir arbeiten kontinuierlich an der Weiterentwicklung und sind dabei auf einem sehr guten Weg», so die Fussballfunktionärin.

So wird es die Zukunft weisen, ob diese EM in England der «Urknall» für den Frauenfussball in der Welt und in der Schweiz war oder nur einmalige Party. Das Gute ist: Sollte sich die Schweiz für die WM 2023 qualifizieren und den Zuschlag für die EM 2025 bekommen, stehen die Chancen vielleicht wirklich gar nicht mal so schlecht.

So viele schauten die Nati bei SRF Portugal – Schweiz: 206’000 Publikumsdurchschnitt, 34,2 % Marktanteil

Schweden – Schweiz: 177’000 Publikumsdurchschnitt, 26,1 % Marktanteil

Schweiz – Niederlande: 272’000 Publikumsdurchschnitt, 35,1 % Marktanteil

TV-Zahlen in der Schweiz weniger toll

Bis dahin ist es aber noch ein langer Weg. So spiegelt sich der Nicht-Erfolg der Nati in den Schweizer TV-Zahlen wider. Von einem Marktanteil von rund 65 Prozent kann das SRF nur träumen. Bei den Vorrundenspielen der Schweiz schauten in der Deutschschweiz bei SRF zwischen 177’000 und 272’000 Menschen zu. Das waren Marktanteile zwischen 26 und 35 Prozent. Kurz: keine fantastischen Zahlen.

Partien anderer Länder interessierten derweil noch weniger. So schauten im Durchschnitt 120'000 Personen aus der Deutschschweiz die EM-Vorrundenspiele – das war ein Marktanteil von 15,6 Prozent. Diese Zahlen wurden bei den k.o.-Spielen nicht besser. Tiefpunkt war der Viertelfinal zwischen Deutschland und Österreich mit 105’000 Zuschauenden und einem Marktanteil von 12,7 Prozent. Immerhin: Für den Final interessierten sich die Schweizerinnen und Schweizer. Als der Referee abpfiff, schauten 465'000 Personen aus der Deutschschweiz SRF. Die Durchschnittszahlen lagen am Dienstag noch nicht vor.

Im Vergleich: Den Sieg im EM-Viertelfinal der Nati gegen Frankreich an der EM 2021 sahen sich durchschnittlich 1,428 Millionen Fans bei SRF die Partie an. Und das letzte EM-Gruppenspiel der Schweiz gegen die Türkei waren 1,505 Millionen Personen zugeschaltet, was einem Marktanteil von 76,1 Prozent entsprach. Trotz der nicht famosen Zahlen ist Daniel Bolliger, Leiter Live bei SRF Sport, zufrieden. Gegenüber 20 Minuten sagt er: «Unsere Bilanz zur EM 2022 in England fällt positiv aus. Die Schweizer Fussballfans schätzten unseren Rundumservice auf allen Kanälen.»