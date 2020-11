1 / 7 Das Ständemehr steht unter Beschuss. Denn eine Urnerstimme hat ein vielfaches an Wert im Gegensatz zu einwohnerstärkeren Kantonen. Getty Images Verlierer ist der Kanton Zürich. Rund 950’000 Stimmberechtigte teilen sich hier eine Standestimme. Getty Images Im Gegensatz zum Kanton Appenzell Innerrhoden, wo sich rund 12’000 Stimmberechtigte eine halbe Standestimme teilen. imago images/Joana Kruse

Darum gehts Die Schweiz diskutiert momentan über das Ständemehr.

Denn die Stimme eines Kleinkantons fällt anders ins Gewicht als die Stimme eines Grosskantons.

Hier gibt es die Übersicht.

Nach dem Nein zur Konzernverantwortungsinitiative (KVI) diskutiert die Schweiz über das Ständemehr , das es für Änderungen der Verfassung oder auch wichtige Staatsverträge braucht . Während vor allem die Verlierer vom Sonntag sich für eine Aufhebung der Regel einsetzen, ist sie für andere kein alter Zopf. Das Ständemehr verhindere die politische Dominanz der Grosskantone.

Klar ist : Das Ständemehr führt dazu, dass Stimmberechtigte aus wenig bevölkerungsreichen Kantonen eine Initiative zum Absturz bringen können – theoretisch würden schon 9 Prozent der Stimmberechtigten reichen. Die Karte zeigt, wie viel «Macht» die Stimmbürger in den einzelnen Kantonen im Vergleich zu den Stimmberechtigten im bevölkerungsreichsten Kanton Zürich haben.

Lesehilfe: Die Bevölkerung ist ungleich auf die Kantone verteilt. Jeder Kanton hat eine Standesstimme, pro Halbkanton gibt es eine halbe Standesstimme. Am wenigsten Stimmberechtigte wohnen im Kanton Appenzell Innerrhoden: Rund 12’100 Stimmberechtigte hat der Halbkanton. Im Gegensatz dazu: Im bevölkerungsstärksten Kanton Zürich wohnen rund 950’000 Stimmberechtigte. Sie erhalten zusammen eine Standesstimme. Geht es ums Ständemehr, zählt eine Stimme eines Innerrhoders deshalb rund 39-mal so viel wie die eines Zürchers.

Gewisse Kantone profitieren mit der Zeit

Weil in manchen Kantonen die Bevölkerung viel schneller gewachsen ist als in anderen, hat sich auch die Macht der Stimmberechtigten verändert . Gerade die ländlichen Kantone profitieren vom Zeittrend: Während 1999 eine Urner Stimme 31 - mal so viel wert war wie eine Zürcher Stimme, so ist sie heute 35 - mal so viel wert .

Ständeregel führt zu Empörung

Nachdem die KVI am Sonntag am Ständemehr gescheitert war, f orderten vor all e m linke Politiker e ine Reform des Ständemehr s . Juso-Präsidentin Ronja Jansen s agte etwa : « Das Ständemehr gehört auf den Müllhaufen der Geschichte . » Auch Jo Lang von den Grünen f orderte eine «Modernisierung der Demokratie».

Auf der Gegenseite verteidigt man die Regelung: Das Ständemehr gehöre nach wie vor zur DNA unserer föderalistischen Schweiz, sagt FDP-Ständerat Andrea Caroni. «Es verhindert, dass ein paar wenige grosse Kantone viele kleine einfach an die Wand drücken.» Doch Reformforderungen seien nichts N eues, wie Politologe Thomas Milic erklärt: «Es wurden schon einige Reformvorschläge gemacht. Im Wesentlichen geht es bei all diesen Reformvorschlägen um eine stärkere Gewichtung der bevölkerungsstarken, urbanen Kantone. Davon würden logischerweise linke Vorlagen eher profitieren, denn die Linke ist genau in diesen Kantonen besonders stark.»