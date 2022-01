Umweltkatastrophe : Grosser Ölteppich vor Thailand bedroht Ferienparadies Ko Samet

Im Golf von Thailand sind aus einer leckgeschlagenen Pipeline rund 160’000 Liter ins offene Meer entwichen. Obwohl das Ausfliessen nach wenigen Stunden gestoppt wurde, droht der Insel Ko Samet nach 2013 schon wieder eine Umweltkatastrophe.

Im Osten Thailands steigt die Sorge vor einer möglichen Ölpest. Am Dienstag waren in der bei Touristen und Touristinnen beliebten Provinz Rayong rund 160’000 Liter Rohöl aus einem Leck in einer Unterwasser-Pipeline der Star Petroleum Refining Company ins Meer gelaufen. Die Marine versuche fieberhaft, den Ölteppich im Golf von Thailand einzudämmen, teilten die Behörden mit. Gelinge dies nicht, so werde er voraussichtlich am Freitagnachmittag die Küste eines Marine-Nationalparks im Samet-Archipel erreichen, zitierte die Zeitung «Bangkok Post» am Donnerstag den Generaldirektor der Abteilung für Umweltverschmutzungskontrolle, Atthapol Charoenchansa.