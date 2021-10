Oberengstringen ZH – Grosser Polizeieinsatz – «Beamte suchen das Gebüsch ab»

In Oberengstringen läuft ein grosser Polizeieinsatz.

Wie ein News-Scout berichtet, ist vor einer Liegenschaft in Oberengstringen ein Polizeieinsatz im Gange. Es seien etwa zehn Polizisten und fünf Einsatzfahrzeuge vor Ort. Auch Spezialisten vom Forensischen Institut sind laut dem Leser am Ermitteln. «Ich habe gesehen, wie einige der Polizisten in Gebüschen nach etwas gesucht haben.»