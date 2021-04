Die blauen Fässer stehen vor einem Wohnqartier in Dürrenäsch.

Bisher sind die Hintergründe zum grossen Polizeieinsatz in einem Quartier in Dürrenäsch unklar: Vor einem Zweifamilienhaus gehen Polizisten seit dem Morgen ein und aus und tragen Material hinaus.

Staatsanwaltschaft hat ein Strafverfahren eröffnet

Die Hausdurchsuchung stehe in einem Zusammenhang mit Chemikalien oder Sprengstoff. Ein 52-Jähriger soll zur Befragung durch die Polizei mitgenommen worden sein. Auf Anfrage habe die Aargauer Staatsanwaltschaft bestätigt, dass in Dürrenäsch «eine Hausdurchsuchung im Gange» ist und eine Person angehalten wurde, heisst es im Artikel weiter. Diese sei aber in der Zwischenzeit wieder auf freiem Fuss.