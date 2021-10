Obergeschoss in Vollbrand - Grosser Sachschaden nach Hausbrand in Schaffhausen

Am Sonntag brannte in Schaffhausen ein Doppel-Einfamilienhaus.

Anwohner meldeten der Schaffhauser Polizei am Sonntag kurz nach 22 Uhr, dass sich ein Doppel-Einfamilienhaus an der Munotstrasse in Brand befinde. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Obergeschoss eines Gebäudeteils bereits in Vollbrand. Wie die Schaffhauser Polizei mitteilte, griff das Feuer in der Folge auf den Dachstock des Gebäudes über.