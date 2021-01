Von Mittwoch 6. bis Freitag 8. Januar konnten sich in der Schule Malans, der Evangelischen Mittelschule Schiers sowie im Bildungszentrum Palottis in Schiers Schüler und Mitarbeiter freiwillig mit PCR-Speicheltests und Antigen-Schnelltests testen lassen. Das haben offenbar viele genutzt. In Malans, wo die Testungen bereits am Mittwoch statt gefunden haben, liessen sich 282 Schüler und Mitarbeitende testen, was einer Beteiligung von 90 Prozent entspricht. Alle Tests aus Malans waren negativ, wie die Kommunikationsstelle Coronavirus vom Kanton Graubünden auf Anfrage mitteilte.