Basel: Grosses Polizeiaufgebot an zweiter Frauen-Demo

Am Sonntag versammelte sich erneut eine Gruppe von Frauen, um zu demonstrieren.

Auf einschlägigen Plattformen wurde zur gestrigen spontanen Kundgebung auf dem Barfüsserplatz gerufen. Grund waren die Ereignisse vom 8. März, bei denen die Polizei eine unbewilligte Frauen-Demonstration mit Gummischrot beendete. So hiess es dann auch im betreffenden Aufruf «wir lassen uns nicht einschüchtern.»

Eine Kontaktaufnahme scheiterte in den Augen der Polizei. «Die Kontaktaufnahme der Kantonspolizei blieb leider erfolglos», schrieb sie auf Twitter. Der Demonstrationszug zog Richtung Hauptpost, wo er auf eine Polizeisperre stiess.

Laut einer Reporterin vor Ort sei die Szenerie absurd gewesen. Inmitten von Fasnächtlerinnen und Fasnächtlern kesselte die Polizei die Demonstrierenden ein. Denn am ersten Sonntag nach der Fasnacht wird in Basel der Bummelsonntag zelebriert. Auch darum sorgte die «Spontankundgebung» für Kritik. Die Befürchtung, dass die Fasnachts-Tradition in Gefahr ist, war im Vorfeld gross.