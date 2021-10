Parmelin-Auftritt in Kriens - «Gewalt und Hass sind nie in Ordnung»

Der Gesamtbundesrat gibt sich am Mittwoch bürgernah: Im Anschluss an die Bundesratssitzung lädt er die Bevölkerung zu einem Austausch im Verkehrshaus ein. Er will so «seine grosse Verbundenheit mit den verschiedenen Regionen unseres Landes zum Ausdruck bringen», wie es in einer Mitteilung heisst. 20 Minuten berichtet laufend vom Anlass.