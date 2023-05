Deutschland: Grosses Rätsel um die Leiche des Kult-Arbeitslosen Arno Dübel

Er wurde als « Deutschlands frechster Arbeitsloser » bekannt – am Dienstag ist Arno Dübel im Alter von 67 Jahren gestorben. In seiner Heimatstadt Hamburg wurde Dübel vor rund drei Wochen ins Universitätsspital eingeliefert und verstarb dort nur wenige Tage später, wie die «Morgenpost» berichtete. Doch sein Ableben gibt nun Rätsel auf, denn nach Angaben der «Bild»-Zeitung ist seine Leiche unauffindbar.

Die zentrale Verwaltung der Hamburger Friedhöfe bestätigt gegenüber der Zeitung, dass der Körper in keinem ihrer Krematorien verbrannt wurde. Lutz Rehkopf, der Sprecher der Hamburger Friedhöfe, sagt: «Wir hätten erwartet, dass der Verstorbene in die Verstorbenen-Annahme in Hamburg-Öjendorf transportiert wurde.» Doch aufgenommen wurde die Leiche von Arno Dübel dort nicht und auch nicht in der nächst grösseren Verstorbenen-Halle.