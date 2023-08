Das denkt die Community zum Interview mit Marco Chiesa

Während seiner Sommerferien in seinem Chalet in der Lenzerheide spricht SVP-Präsident Marco Chiesa über das aktuelle Wahljahr, Krankenkassenprämien, Wohnungsnot – und natürlich die Zuwanderung. Das Interview bewegte die 20-Minuten-Leserschaft und es wurde fleissig kommentiert. Vor allem Chiesas Erklärung, dass die steigenden Krankenkassenprämien unter anderem auf die Zuwanderung zurückzuführen sei, wurde kontrovers diskutiert.

«Richtiger Politiker sucht Lösungen, nicht Sündenbock»

Generell bewegt das Thema Zuwanderung nicht nur die SVP, sondern auch die Community. Viele Leserinnen und Leser geben Chiesa recht, zum Beispiel Mike12345: «Mehr Leute brauchen mehr Strassen, Spitäler, Schulen, Energie, Wasser, Wohnraum. Doch diese Infrastruktur wächst nicht gleich schnell mit und muss bezahlt werden.» Achilles hält von diesem Argument wenig: «Dann weist doch alle Ausländer aus. Mal schauen, ob sich wirtschaftlich etwas verbessert. In den boomenden Bau- & Gastro-Branchen ist es den Schweizern und Schweizerinnen zu stressig.» User Rethinking äussert in der Kommentarspalte generelle Kritik: «Die Bürgerlichen haben seit jeher eine Mehrheit in der Politik. Also hätten sie die angeblichen Probleme schon lange lösen können. Stattdessen immer allen anderen die Schuld geben.» Ganz anders sieht das Swiss-Like: «Bin kein Fan von Marco Chiesa und auch kein SVP-Wähler. Aber hier bin ich auch seiner Meinung und muss ihm recht geben.»