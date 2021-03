In Basel zündeten Unbekannte am späten Samstagabend ein grosses Feuerwerk. Eine News-Scout filmte das Spektakel, das in Kleinbasel mutmasslich bei der Kaserne seinen Ursprung hatte. Sie berichtet von Jubelrufen und klatschenden Zuschauern. «Anscheinend wurde ziemlich lautstark gefeiert.» Die erste Rakete wurde gegen 22.30 Uhr gezündet, dann schossen mehrere Minuten Feuerwerkskörper in den Basler Nachthimmel.