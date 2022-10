Kanton Aargau: Grossflächiger Stromausfall in der Region Baden – Störung im Handynetz

Der Coop in Würenlos präsentierte sich am Mittwochnachmittag im Halbdunkeln.

In der Region Baden ist am Mittwochnachmittag grossflächig der Strom ausgefallen.

In mehreren Aargauer Gemeinden gingen am Mittwochnachmittag um etwa 15 Uhr plötzlich die Lichter aus – so etwa in Wettingen, wie ein News-Scout berichtete. Sie habe im Coop etwas einkaufen wollen – «wegen dem Stromausfall lässt das Personal aber derzeit niemanden rein, da man sowieso nicht bezahlen kann», so die Leserin.