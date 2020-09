Die Staatsanwaltschaft Thurgau hat gegen den Beschuldigten im Tötungsdelikt Frauenfeld Anklage erhoben, wie sie am Freitagmorgen mitteilte. Sie erachtet den heute 21-Jährigen als nicht schuldfähig und beantragt eine therapeutische Massnahme. Der Mann hatte am 16. Oktober 2018 seine Grossmutter (74) stranguliert, bis sie das Bewusstsein verloren hatte. Anschliessend soll der damals 19-Jährige mit einem Rüstmesser in die Brust der bewusstlos am Boden liegenden Grossmutter gestochten haben, was laut Anklageschrift zu ihrem Tod führte. Danach enthauptete E.A.* seine Grossmutter und verstaute den Kopf in einem Rucksack .