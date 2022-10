La-Chaux-de-Fonds: Grossmutter gefesselt und geknebelt – Brüder (7) sind wohlauf 

Passiert ist es in der Stadt La-Chaux-de-Fonds im Kanton Neuenburg.

In La-Chaux-de-Fonds im Kanton Neuenburg wurden zwei Brüder entführt.

Gegen die Mittagszeit seien zwei bis drei Personen in der Wohnung einer 54-Jährigen in La Chaux-de-Fonds aufgetaucht, teilt die Kantonspolizei Neuenburg am Freitag mit. Die Frau hatte auf die beiden Brüder, beide sieben Jahre alt, aufgepasst. Wie die Polizei weiter mitteilt, wurde die Frau gefesselt und geknebelt und die beiden Täter verliessen die Wohnung anschliessend mit den beiden Brüdern.