Laut Anklageschrift würgte der Angeklagte am 16. Oktober 2018 an seinem Wohnort in Frauenfeld seine Grossmutter bis zur Bewusstlosigkeit und stach ihr mit einem Rüstmesser in die linke Brust, worauf sie verstarb. Anschliessend habe er sie enthauptet, habe ihren Kopf in einen Rucksack verstaut und sei damit geflohen. Am Flughafen Zürich wurde er schliesslich verhaftet.