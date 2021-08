Familie informierte sie nicht - Grossmutter starb im April, Chinesin wusste nichts und holte Olympia-Gold

Die Olympischen Gold-Medaillen im Tischtennis gehen seit Jahren nach China. Sowohl bei den Frauen und Herren und natürlich auch im Teamwettbewerb kommt niemand an der Tischtennisnation Nummer eins vorbei. So auch heuer: In Tokio gingen, bis auf eine Goldmedaille – im Mixed gewann Japan gegen China, alle in das Reich der Mitte. Also auch im Teamwettbewerb und im Einzel der Frauen. Dort involviert war zweimal Sun Yingsha.