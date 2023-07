Grossoffensive: Ukraine durchbricht russische Linien

Neben einer hochrangigen chinesischen Delegation nimmt auch Russlands Verteidigungsminister SergeiSchoigu an den grossen Feierlichkeiten in Nordkorea anlässlich des Jahrestages des Endes des Koreakriegs teil. Eine russische Militärdelegation unter der Leitung Schoigus traf am Dienstag in der nordkoreanischen Hauptstadt Pyongyang ein, wie das Verteidigungsministerium in Moskau am Abend mitteilte. Er wurde demnach von seinem nordkoreanischen Kollegen Kang Sun Nam am Flughafen willkommen geheissen.