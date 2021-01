Am Dienstag sorgte eine Instagram-Story von der Basler Grossrätin Jo Vergeat (Grüne) für Diskussionen. Vor allem ihre Grossrats-Kollegin Gianna Hablützel (SVP) hatte ein Problem mit dem von Vergeat geteilten Inhalt. In der Story erzählte Vergeat ihren Followern von einer misslichen Lage, in der sie sich befand: «Ich habe meine Blutung heute im Verwaltungsgebäude bekommen und hatte nichts dabei. Wie hätte ich mir jetzt die Gratis Tampons von Jessica Brandenburger gewünscht», schreibt sie. Die ehemalige Spitzenfechterin Hablützel fand das «einfach nur peinlich».

«Hoffentlich müssen wir nicht auch noch über das ‹grosse Geschäft› von Jo Vergeat im Grossen Rat debattieren», stichelte Hablützel in ihrem Twitter-Post, in dem sie sich über Vergeats Insta-Story lustig macht. Die Grüne konterte den Angriff allerdings schlagfertig: «Aber grosse Geschäfte besprechen wir ja so oder so jede GR Sitzung.»