Grossrätin rechtfertigt ihre Teilnahme an 1.-Mai-Kundgebung

Tag der Arbeit

Der 1. Mai ist in vielen Ländern ein gesetzlicher Feiertag, so auch in vielen Schweizer Kantonen. Er gilt als höchster Feiertag der Gewerkschaften. Seinen Ursprung hat er in der nordamerikansichen Arbeiterbewegung, die am 1. Mai 1886 zum Generalstreik zur Durchsetzung des Achtstundentags aufrief. In Chicago führte der mehrtägige Streik am 3. Mai zu den Haymarket-Aufständen, bei denen es gemäss Wikipedia zu gewaltsamen Zusammenstössen von Arbeitern mit der Polizei und einem Bombenanschlag kam. Es starben sieben Polizisten und über ein Dutzend Demonstanten. 1889 wurde schliesslich zum Gedenken an die Opfer der Haymarket Riot der 1. Mai als «Kampftag der Arbeiterbewegung» ausgerufen.