130 Beamte im Einsatz - Grossrazzia gegen Kinderpornografie in Baden-Württemberg

Mit einer Razzia sind Ermittler in Baden-Württemberg gegen Kinderpornografie vorgegangen. Am Dienstag wurden 48 Objekte durchsucht, wie die Polizei in Freiburg mitteilte. Das Verfahren richtet sich insgesamt gegen 53 Verdächtige im Alter zwischen 14 und 84 Jahren. Ein konkreter Zusammenhang zwischen den einzelnen Verdächtigen besteht nach Angaben der Polizei derzeit nicht.