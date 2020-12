Die Polizei führte in NRW eine Grossrazzia wegen Verdacht auf Kinderpornografie durch.

Ermittler sind in Nordrhein-Westfalen in einem landesweiten Einsatz gegen 56 Beschuldigte wegen Verdachts auf Besitz und Verbreitung von Kinderpornografie vorgegangen, wie deutsche Medien berichten. Es wurden gemäss Staatsanwaltschaft in Köln 41 Objekte durchsucht.