Luzerner Grossstadträtin fordert Unisex-Toiletten und -Garderoben in Schulen

Stadt Luzern : Grossstadträtin fordert Unisex-Toiletten und -Garderoben in Schulen

An der Kantonsschule Enge in Zürich gibt es sie schon: Unisex-Toiletten. Nun sollen auch an Stadtluzerner Schulen genderneutrale Toiletten sowie Garderoben zur Verfügung gestellt werden. Dies fordert SP-Grossstadträtin Regula Müller in einem Postulat.