«Unterschiedliche Ansichten» über Vereinstätigkeit : Grossteil der Mitglieder von Mass-Voll tritt aus dem Verein aus

Aderlass bei der Massnahmengegner-Organisation Mass-Voll: In einer Medienmitteilung gibt der Verein bekannt, dass viele Mitglieder austreten und sich auf einem «sozialeren Weg» engagieren wollen. Dazu wollen sie den Verein Taraxxa gründen.

«Nach langen Gesprächen und intensivem Austausch» habe man festgestellt, dass für die Zukunft des Jugendvereins unterschiedliche Visionen herrschten, schreibt Mass-Voll im Communiqué. Da über die Vereinstätigkeit in der jüngsten Vergangenheit wie auch über die künftige strategische Ausrichtung unterschiedliche Ansichten herrschten, wolle «ein Grossteil» des Teams nicht weiter den politischen Weg verfolgen und sich «einem sozialeren Weg annehmen». Mehrere Mitglieder des Vorstandes und des Kernteams hätten sich entschlossen, den Verein per Ende Jahr zu verlassen und eine eigene Organisation zu gründen.

Austausch für «freiheitsliebende Menschen»

Die austretenden Mitglieder hätten sich in den vergangenen Wochen intensiv dem Aufbau ihres neuen Projektes gewidmet. Wie sie erklären, soll Taraxxa in einer Welt, «in der alles ungewiss scheine», ein Rückzugsort sein, in dem neue Freundschaften gegründet und alte gepflegt werden sollen – und ein Ort, an dem «freiheitsliebende Menschen» Anschluss fänden und sich austauschen könnten.