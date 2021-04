Test zeigt : Grossteil von Pouletfleisch im Handel ist mit gefährlichen Keimen belastet

Eine Labor-Untersuchung von Pouletfleisch von verschiedenen Anbietern hat gezeigt, dass die meisten mit riskanten Keimen kontaminiert sind. Auch Bio-Produkte waren betroffen.

Bei der Migros schnitten die Pouletprodukte am besten ab: fünf der sieben getesteten Proben wiesen keine Keime auf. Bei Coop wurden in fünf von sechs Fällen gesundheitlich bedenkliche Keime festgestellt.

Auch Globus-Poulet mit Keimen verunreinigt

Auch die Handhabung von Pouletwaren verlief mehrmals unsauber, so waren vier Produkte so stark verkeimt, dass sie am Ablaufdatum nicht mehr hätten verkauft werden dürfen. Darunter ein Coquelet von Globus und ein Bio-Pouletsteak von Manor. Im Globus-Produkt sowie bei Pouletbrust von Prix-Garantie fanden die Forscher die Fäkalbakterien E.coli, allerdings in geringen Mengen.