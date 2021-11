Stromausfall in Steinhausen ZG – «Das hätte arg in die Hose gehen können»

Steinhausen hüllt sich in Dunkelheit, weite Teile der Gemeinde hatten am Montagabend keinen Strom.

Kurz nach 18 Uhr gingen die Lichter in weiten Teilen der Ortschaft aus.

In der Zuger Gemeinde Steinhausen ist es am Montagabend zu einem Stromausfall gekommen.

Mehrere News-Scouts berichten, dass grosse Teile der Zuger Gemeinde derzeit vom Stromnetz abgeschnitten sind. Menschen würden mit Taschenlampen an den Fenstern stehen. Auch das Einkaufscenter Zugerland sei davon betroffen, berichtet ein Leser.

Gegenüber einer anwesenden 20-Minuten-Reporterin erklärt Joe, (54) Inhaber Joe’s Food Box: «Bei uns hätte es arg in die Hose gehen können. In unserem Imbiss kühlten die Öfen während des Stromausfalls um 50 Prozent ab – jetzt müssen wir die Bestellungen im Eiltempo nachholen. Es ist nicht das erste Mal, dass hier in Steinhausen der Strom plötzlich ausfällt. Im schlimmsten Fall hätte ich den halben Tagesumsatz zurückerstatten müssen.»