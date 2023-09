Ins: Kuh fällt in Jauchegrube und wird gerettet

Wie genau die junge Kuh am Freitagabend in diese missliche Lage kam, ist nicht bekannt.

Am Freitagnachmittag wurde die Berufsfeuerwehr Biel über einen tierischen Unfall auf einem Bauernhof alarmiert. Eine junge Kuh in Ins BE ist in eine Güllegrube gefallen, wie die Feuerwehr Regio Biel/Bienne in den sozialen Medien mitteilt.