Bezirksgericht Meilen: Grossvater soll Enkelkind während Jahren sexuell misshandelt haben

Der Beschuldigte im Rentneralter ist der sexuellen Handlungen mit Kindern und weiteren Sexualdelikten angeklagt. Beim Opfer handelt es sich um das eigene Enkelkind in der Pubertät. Der Prozess vor dem Bezirksgericht Meilen am Mittwoch fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Die Presse darf zum Schutz des Opfers weder Alter, Geschlecht des Kindes, Berufsbezeichnung des Grossvaters und Wohnort von Opfer und Täter nennen.

«Wie kommt das Enkelkind dazu, den Grossvater so stark zu belasten?», will die Richterin wissen. Er habe eine gute Beziehung mit dem Enkelkind gehabt, bis es elektrische Zigaretten wollte, was er dem Kind nicht gekauft habe. «Als Rache hat es diese Lügen konstruiert», so der Grossvater. Das Kind sei vom Freundeskreis instruiert worden, wie es aussagen solle.