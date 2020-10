Noch am 1. Oktober spielte der SC Bern zu Hause vor 6750 Fans, damit ist ab dem 19. Oktober vorerst Schluss.

Ein Gedränge vor Stadien will man in Bern nicht mehr sehen.

Laut GDK-Präsident Lukas Engelberger stehen Grossveranstaltungen nicht nur in Bern auf dem Prüfstand.

In Bern ist es schon wieder vorbei mit der Atmosphäre im Fussball- und Hockeystadien: Ab nächster Woche dürfen nur noch maximal 1000 Zuschauer rein. Der Kanton kehrt damit zur Regel zurück, die vor dem 1. Oktober galt.

Laut dem Sprecher der Berner Gesundheitsdirektion, Gundekar Giebel, geht es beim Verbot von Grossveranstaltungen mit über 1000 Personen darum, die Ansteckungsgefahren ausserhalb der Sportstadien zu verringern. Auch wenn innerhalb des Stadions Distanzen eingehalten werden können, sei dies ausserhalb nicht immer der Fall. Für Wirbel hatten vor rund zwei Wochen Fotos gesorgt, auf denen ein Gedränge vor dem Wankdorf in Bern zu sehen waren.

Die Grossveranstaltungen stehen aber auch anderswo auf dem Prüfstand. So sagt Lukas Engelberger, Präsident der kantonalen Gesundheitsdirektorenkonferenz (GDK), zu 20 Minuten: «Auch andere Kantone werden die Bewilligungspraxis jetzt neu anschauen.» Das liege an der schweren Belastung des Contact-Tracing und am Wachstum der Fallzahlen.