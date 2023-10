Migros und Coop: So werden Kundendaten verkauft

Vor einem Jahr lancierte Coop eine hauseigene Daten-Management-Plattform, in der alle Verkaufsinformationen zusammengeführt werden, wie das «NZZ Magazin» schreibt. Erfasst wird, was im Laden, online, via Supercard oder in den Tochterunternehmen wie Jumbo, Import Parfümerie oder Interdiscount gekauft wird.