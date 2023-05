Migros zwingt Kunden zum Kauf teurerer Bio-Produkte

1 / 4 Die Migros will den Anteil an Bio-Lebensmitteln erhöhen, … Tamedia/ Balz Murer

Darum gehts Die Migros will ihren Anteil an Bio-Lebensmitteln erhöhen – doch in den Regalen wird dadurch der Platz für herkömmliche Produkte enger.

Da Bio meist auch teurer ist, beklagen Kundinnen und Kunden fehlende Wahlmöglichkeiten.

Dies könnte dazu führen, dass wieder mehr im Ausland eingekauft wird.

Über 5000 Bio-Produkte hat die Migros heute in ihrem Sortiment – und es werden immer mehr. Wie im Onlinemagazin der Detailhändlerin steht, ist Bio schon jetzt «allgegenwärtig». Zudem ist es das erklärte Ziel der Migros, den Anteil an Bio-Produkten zu erhöhen, wie die «SonntagsZeitung» berichtet.

Doch dies führt auch dazu, dass in den Regalen oft kein Platz mehr für günstigere konventionelle Nahrungsmittel ist und diese den Bio-Produkten weichen müssen, die nicht selten 50 bis 100 Prozent teurer sind. So wird als Beispiel etwa der M-Classic-Bananenquark angeführt, den es nur noch in Bio-Qualität gibt und der dann 46 Prozent mehr kostet – was auf Facebook und der Social-Media-Plattform Migipedia beklagt wird. «Wird man von der Migros gezwungen, Bio-Produkte zu kaufen?», heisst es da etwa. Und: «Wer zu den Menschen gehört, die aufs Geld achten müssen, kann sich das nicht mehr leisten.»

Kein Platz für doppelte Artikel

Konventionelle Produkte durch Bio-Produkte auszutauschen, hat bei der Migros System. «Es ist uns wichtig, dass wir in jedem Sortimentsbereich auch Bioartikel zum Verkauf anbieten. Die Regalplätze lassen es jedoch nicht zu, dass wir jeden Artikel doppelt führen – also in Standard- und Bioqualität», schreibt eine Migros-Verantwortliche auf Migipedia. So müsse von Fall zu Fall entschieden werden, was in den Gestellen noch Platz habe oder weichen müsse. Derzeit machen laut «SonntagsZeitung» Bio-Lebensmittel bei der Migros rund zwölf Prozent des Umsatzes aus, beim Konkurrenten Coop liegt der Anteil gar bei 14 Prozent.

Doch dass mit dem zunehmenden Bio-Boom preisbewussten Konsumentinnen und Konsumenten oft die Wahl, günstiger einzukaufen, genommen wird, stösst auf Kritik. «Für den Konsumentenschutz ist es heute weiterhin wichtig, dass es eine Wahlmöglichkeit gibt», sagt Sara Stalder, Geschäftsführerin der Stiftung Konsumentenschutz. Zudem findet sie die grossen Preisunterschiede zwischen herkömmlichen und Bio-Produkten nicht nachvollziehbar und verdächtigt – wie auch der Preisüberwacher – die Grossverteiler, überhöhte Margen abzuschöpfen.

Einkaufstourismus als Alternative

Diese Entwicklung hin zu teurem Bio könnte zu einer Zunahme des Einkaufstourismus führen, was nicht im Sinne der Umwelt ist. So wird im Bericht die Migros-Filiale Stabio an der Grenze zu Italien genannt, die kürzlich geschlossen wurde. Luca Corti, Kommunikationschef der Migros Tessin, beklagte im «Corriere del Ticino» eine «massive Rückkehr zum grenzüberschreitenden Einkaufen» und warnte, dies könnte «schmerzhafte Entscheidungen» notwendig machen.

