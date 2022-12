«Grounding»-Produzent reicht Strafanzeige gegen Berset ein

Darin prangert der Filmemacher die Aussage des Bundesrates: «Mit dem Zertifikat kann man zeigen, dass man nicht ansteckend ist», an.

In seiner Anzeige fordert der Schweizer Ermittlungen der Bundesanwaltschaft gegen den Magistraten.

Gegen den frischgewählten Bundespräsidenten Alain Berset ist eine Strafanzeige wegen Amtsmissbrauchs eingegangen: Am Freitag reichte Pascal Najadi, Produzent des Schweizer Kinofilms «Grounding», eine Anzeige gegen den Bundesrat ein.

In seiner Anzeige fordert der Schweizer, dass die Bundesanwaltschaft Ermittlungen gegen Alain Berset aufnimmt. Der Vorwurf: Berset habe am 27. Oktober 2021 im Schweizer Fernsehen SRF gesagt: «Mit dem Zertifikat kann man zeigen, dass man nicht ansteckend ist.» Mit dieser Falschaussage habe der Gesundheitsminister zu einer Zweiklassengesellschaft beigetragen: «Eine solche Spaltung verstösst gegen die Verfassung», so Najadi.