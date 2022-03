Kann man Grübchen selber machen? Eine Dermtologin klärt auf

Willkommen zu einer weiteren Folge aus der Kategorie fragwürdige Tiktok-Trends : Seit einiger Zeit zeigen junge Creator einen Hack, mit denen man sich Grübchen in der Wange selbst zulegen kann.

Dazu dreht man einen Finger oder schmalen Gegenstand einige Minuten lang auf der Stelle im Gesicht, an der später die Einkerbung entstehen soll, hin und her. Regelmässig praktiziert sollen so dauerhaft Grübchen entstehen.