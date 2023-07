Transfer-Hammer: «Grüezi Granit!» – Leverkusen feiert Neuzugang Xhaka

Traf in seinem letzten Gunners-Spiel doppelt: Hier köpfelt Xhaka Arsenal gegen die Wolves in Führung.

Granit Xhaka verlässt die Premier League und wechselt in die Bundesliga.

Es ist fix: Der Nati-Captain hat einen neuen Arbeitgeber. Granit Xhaka unterschreibt bei Bayer Leverkusen einen Vertrag bis 2028. «Ich sehe Leverkusen als einen Club mit grosser Zukunft. Die Gespräche mit den Verantwortlichen waren enorm motivierend. Man ist ehrgeizig und will etwas erreichen – ich freue mich sehr auf die kommenden Jahre», sagte Xhaka zu seinem Wechsel.

Bayer Leverkusen und Geschäftsführer Simon Rolfes selbst sprachen derweil von einem Transfercoup für den Bundesligisten: «Seine fussballerische Qualität ist überall bekannt. Aber vor allem gibt es nur wenige Spieler, die wie er dank einer herausragenden Mentalität und Persönlichkeit eine Mannschaft so überzeugend führen können.»

«Grüezi Granit!»

Während es in Deutschland «Grüezi Granit!» heisst, hiess es in England Goodbye. «Wir verabschieden uns von einem fantastischen Spieler und einem Menschen, der von allen geliebt wurde», sagte Arsenal-Trainer Mikel Arteta. Und weiter: «Wir können Granit nicht genug für seine Leistungen und seinen Beitrag zu diesem Verein über die Jahre hinweg danken.»

225 Spiele machte der 30-jährige Nati-Captain für den Club aus London. 17 Tore erzielte er dabei (24 Assists). Alleine deren neun (sieben Assists) in der abgelaufenen Spielzeit. Ein weiterer Blick in die Statistik zeigte: Der Basler hat nicht nur die meisten Pässe aller Spieler der Premier League in jener Zeit geschlagen, er sammelte auch die meisten Karten.