Frankreich: Le Pen, Gründer von Front National, im Spital

Nachdem er 2015 aus der Partei ausgeschlossen wurde, übernahm seine Tochter Marine Le Pen, die die Partei in Rassemblement National umbenannte.

In der Vergangenheit bezeichnete er die Gaskammern der Nationalsozialisten als «Detail» der Geschichte des Zweiten Weltkriegs.

Der langjährige Anführer der extremen Rechten in Frankreich, Jean-Marie Le Pen, ist mit Herzproblemen in ein Spital eingeliefert worden. Der 94-Jährige habe einen «leichten Herzinfarkt» erlitten, verlautete am Samstagabend aus seinem Umfeld. Seine Familie und Freunde seien bei ihm im Spital und «besorgt, aber ruhig», sagte Le Pens Berater Lorrain de Saint Affrique.