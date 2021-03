Am Dienstag riss eine Lawine in der Region «Blanc de Moming» oberhalb Zinal VS einen 42-Jährigen mit sich. Wie die Kantonspolizei Wallis am Mittwochmorgen bekannt gab, war der Mann aus dem Kanton Bern mit anderen Tourengängern und einem Bergführer auf rund 3450 m ü. M. unterwegs. Für den Mann kam jede Hilfe zu spät. Beim Verstorbenen handelt es sich um Sacha Altermatt – dem Mitgründer des Seaside-Festivals in Spiez, wie die «Berner Zeitung» schreibt. Die Veranstalter hatten den Tod von Altermatt auf ihrer Facebook-Seite publik gemacht.