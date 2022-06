Nachhaltige Aktien: Grüne Aktienfonds erfüllen ihre Klimaversprechen nicht

Die Vorstellung ist verlockend: Ich investiere mein Geld in nachhaltige Aktienfonds, lasse damit mein Vermögen wachsen und bewirke erst noch Gutes dabei. Das Bedürfnis hat mittlerweile fast jede Bank erkannt und bietet entsprechend «grüne» Anlagen an.

Nur: «Was heute als nachhaltige Investition angepriesen wird, ist es meistens nicht», sagt Peter Haberstich, Finanzexperte von Greenpeace Schweiz. Zwar würden die meisten Banken nachhaltige Anlagen anbieten, in den Portfolios finden sich aber nicht ausschliesslich klimafreundliche Unternehmen, sondern auch solche, die einfach ein wenig nachhaltiger sind als andere.

Zu wenig klimafreundliche Unternehmen

Die Branche nennt sie «Best in Class» – die Besten unter den Vergleichbaren. So können in einem Aktienfond auch Aktien einer Fluggesellschaft sein, die einfach ein bisschen umweltfreundlicher agiert als die nächste. Wirklich nachhaltig wirtschaftet das Unternehmen deswegen noch lange nicht.