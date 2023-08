Grüne Empört: Solarexperten entsetzt über Finanzkontrolle

In einem brisanten Bericht empfiehlt die Eidgenössische Finanzkontrolle dem Bundesrat, mit dem Subventionschaos bei der Förderung der Solarenergie aufzuräumen. Der einzelne Förderfranken sei bei Grossanlagen, zum Beispiel in den Alpen, effizienter investiert als bei Anlagen auf Einfamilienhäusern im Mittelland. Die genaue Begründung der Finanzkontrolle findest du hier.

Experte: «Torpediert Ausbauziele»

Auch den Einwand der Finanzkontrolleure, dass der selbst produzierte Strom ausreiche, um eine Anlage auf einem Einfamilienhaus rentabel zu machen, lässt Blapp nicht gelten. Denn einerseits gebe es bei fast jeder Anlage vor allem im Sommer grosse Stromüberschüsse, welche ins Netz eingespeist werden müssen, und zum anderen mache es am meisten Sinn, dass der Strom genau dort verbraucht wird, wo er produziert wird. Man spare so beim teuren Netzausbau.

Grüne: «Subvention gibt Hausbesitzern Sicherheit»

Vom wirtschaftlichen Standpunkt her gibt Egger der Finanzkontrolle ein Stück weit recht. Ein Förderfranken in einer alpinen Grossanlage sei unter Umständen tatsächlich effizienter investiert. «Ob sich eine Solaranlage auf dem Eigenheim rentiert, hängt vom Eigenverbrauch ab. Wer zum Beispiel ein E-Auto in der Garage hat, der kann viel vom eigenen Strom tatsächlich verbrauchen, derjenige ist also vom wirtschaftlichen Standpunkt her gut subventioniert.»