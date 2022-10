Fall Blausee: Grüne fordern Abklärungen zu Verhalten von SVP-Regierungsrat

«Zusammen mit meinen Kolleginnen und Kollegen in den verschiedenen kantonalen und nationalen Parlamenten und Kommissionen werden wir nun prüfen, welche Möglichkeiten es gibt, um da mehr Klarheit zu erhalten», sagt Co-Fraktionsleiter der Grünen, Christoph Grupp.

Der amtierende Berner Regierungsrat und Baudirektor Christoph Neuhaus soll Blausee-Mitbesitzer Linder – nach dessen eigener Darstellung – im Juni 2020, zu Beginn der Nachforschungen, per Telefon gewarnt haben.

In einem ausführlichen Artikel von «Reportagen» und «Heidi-News» erhebt Blausee-Mitbesitzer Stefan Linder Vorwürfe gegen den Berner Regierungsrat Christoph Neuhaus (SVP). Als Linder mit seinen privaten Nachforschungen zum Fischsterben im Blausee begann, habe Neuhaus am Telefon Folgendes gesagt: «Stefan, pass auf, wo du deine Nase hineinsteckst. Es sind schon andere in einem Steinbruch verschwunden und nicht mehr aufgetaucht.»