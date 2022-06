EU-Verbot ab 2035: Grüne fordern Verbot für neue Verbrennungsmotoren ab 2025

Am Mittwoch hat die EU-Kommission das Schicksal der Verbrennungsmotoren in Fahrzeugen endgültig besiegelt: In Europa dürfen ab 2035 keine neuen Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren mehr produziert werden. Diesen Entscheid begrüsst die Grüne-Fraktion, wie Fraktionschefin Aline Trede gegenüber 20 Minuten sagt. Sie geht gar noch einen Schritt weiter: In der Schweiz sollen bereits ab 2025 keine Personenwagen mehr zugelassen werden, die mit fossilen Energieträgern betrieben werden.