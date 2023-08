Grüne Initiative: «Solarpanels auf Dächern ja, aber sicher nicht an Fassaden»

«In einem solchen Umfeld will nicht wirklich jemand wohnen»

Die 20-Minuten-Community hat geteilte Meinungen in Bezug auf die Initiative. Leser Graupelz73 kommentiert: «Grässlich. In einem solchen Umfeld will doch nicht wirklich jemand wohnen.» Auch User umsichtig ist sich sicher: «Solaranlagen sind zwar eine gute Sache und wer es sich leisten kann, sollte sie sich montieren lassen. Aber eine Pflicht für alle geht eindeutig zu weit. Ohne AKW werden wir nie und nimmer genügend Strom für unsere Industrie, unser Leben und den Wohlstand haben.» Und ein weiterer Leser vermutet: «Wenn alles mit dunklen Panels zugepflastert ist, wird es noch wärmer!»

«Ihr jammert nur, aber seid nicht bereit, etwas zu ändern!»

Andere Leserinnen und Leser sprechen sich wiederum für die Initiative aus. So findet etwa papstine: «Wenn machbar, dann her damit! Ob es gut aussieht, könnte nebensächlicher nicht sein.» Ähnlicher Meinung ist auch Silversurfer65: «Alle jammern wegen zu wenig Strom. Aber keiner ist bereit, sich so etwas aufs Dach oder an die Fassade zu machen! Ihr jammert nur, aber seid nicht bereit, etwas zu ändern!» Und küde765 fügt an: «Solarenergie ist doch etwas Gutes. Auf neuen, optimal gelegenen Häusern macht es viel Sinn und sollte doch Pflicht sein. Das Volk wird entscheiden. Seid doch froh, dass ihr gefragt werdet.»



Manche Leserinnen und Leser finden den Ansatz gut, aber haben diverse Vorbehalte. «Ich finde Fotovoltaik sinnvoll, frage mich aber, wieso der Fokus nicht auf Flachdächern von grossen Gewerbe- und Industriegebäuden und Parkplätzen liegt. Wäre das nicht viel effizienter, als Privathäuser mit Fotovoltaik auszurüsten?», fragt Leser jawoll_123. User Chris001. dagegen geht die Initiative in ihrem Anspruch zu weit. «Also für Solarpanels auf Dächern bin ich schon, aber sicher nicht an Fassaden.» hugo1789 würde eine andere Ästhetik bevorzugen: «Man kann Solardächer und Fassaden auch schön bauen, wenn man will.»