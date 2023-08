Grüne Initiative: Solarpflicht an Fassaden – sind Schweizer Dörfer bald alle schwarz?

Die heute meistverkauften Solarpanels sind schwarz-blau. Sehen Schweizer Dörfer bald so oder ähnlich aus?

Die Grünen wollen ihre Solarpflicht-Initiative am 26. August offiziell beschliessen.

In ihrer Initiative fordern die Grünen nicht nur Solarpanels auf jedem Dach, sondern auch an jeder «geeigneten» Fassade.

Die Grünen fordern per Volksinitiative eine Solarpflicht. Das hat Parteipräsident Balthasar Glättli im Interview mit 20 Minuten angekündigt. Grund: Das Parlament macht bei einer derzeit hängigen, im Vergleich zur Grünen-Forderung wesentlich abgeschwächteren Solarpflicht aus seiner Sicht nicht vorwärts.

Offiziell werden die Grünen ihre Initiative an ihrer Delegiertenversammlung am Samstag lancieren. Der Initiativtext sorgt aber jetzt schon für mächtig Wirbel .

Eine Solaranlage auf jede Fassade

Die derzeit meist verbauten Solarpanels sind schwarz-blau. Somit könnten die Schweizer Städte und Dörfer dereinst einen etwas tristeren Eindruck machen (siehe Fotomontage in der Bildstrecke). Bürgerliche sind entsetzt. «Wir sind auch deshalb ein schönes Land, weil wir schöne und vielfältige Dorf- und Stadtbilder haben», sagt zum Beispiel Mitte-Chef Gerhard Pfister.

Heimatschutz ist für «schwarze Dörfer»

Panels an Fassaden produzieren mehr Strom im Winter

Die Solarpflicht an Fassaden ist das grüne Rezept zur Bekämpfung der Winterstromlücke. Grund: Im Winter scheint die Sonne in einem flacheren Winkel, wodurch Panels an der Fassade oft mehr Strom produzieren können als solche auf dem Dach. Solaranlagen auf Fassaden seien somit «entscheidend, um die Winterstromlücke zu stopfen», sagt Egger.