Bitcoin in der Kritik - Grüne Kryptowährungen aus der Schweiz überflügeln Bitcoin

Bitcoin ist einmal mehr wegen des hohen Energieverbrauchs in die Kritik geraten. Die grösste Kryptowährung der Welt verlor in den letzten sieben Tagen deutlich an Wert.

Bitcoin hat in den letzten sieben Tagen fast 18 Prozent an Wert verloren und die Kurse vieler alternativer Kryptowährungen (Altcoins) zum Absturz gebracht. Doch nicht alle digitalen Währungen verlieren an Wert. Ein Blick auf Coinmarketcap zeigt, dass sich auch einige positiv entwickeln: Die Kurse der Schweizer Blockchain-Projekte Cardano (ADA), Solana (SOL) und Polkadot (POL) zogen an. Cardano ist nun 30 Prozent mehr wert als noch vor einer Woche, Solana rund 25 Prozent mehr und Polkadot rund 11 Prozent mehr.