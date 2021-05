«Was lief bei deiner Geburt schief?» - Grüne Nationalrätin kriegt Hassbrief und macht ihn öffentlich

Es ist nicht das erste Mal, dass die Zürcher Grünen-Politikerin und Nationalrätin Marionna Schlatter einen Hassbrief erhält. « Zur Tätigkeit als Politikerin gehört es dazu, sich kritische Stimmen anzuhören und solche auch anzunehmen », sagt die 40-Jährige. Nicht in Ordnung s eien jedoch Nachrichten , die persönlich werden oder solche , in denen Drohungen ausgesprochen werden. «So etwas lässt einen nicht kalt.»

Kürzlich hat Schlatter ein anonymes Schreiben auf Twitter veröffentlicht. In dem handgeschriebenen Brief steht: «Was ist bei deiner Geburt schief gelaufen? Fallengelassen? Giftige Pilze gegessen? Wieso psychopathische Gesichtszüge? Zu enge Windeln? Realitätsverlust?» Gegenüber 20 Minuten sagt Schlatter: « Der gepostete Brief disqualifiziert sich selb st , da er persönlich wird und nichts mit Politik zu tun hat. » Diese Nachrichten einfach s o s tehen lassen , will sie aber nicht. «Das erweckt sonst den Anschein, dass m a n das a kzeptiert. » Insbesondere ausgesprochene Drohungen melde sie stets.