Grüne-Präsident: Balthasar Glättli tritt zurück

Die Grünen büssten über drei Prozent an Wählerstimmen ein.

Balthasar Glättli tritt als Präsident der Grünen Partei Schweiz zurück, wie Radio SRF berichtet. Er stellt sich nicht mehr für die Wiederwahl an der Delegiertenversammlung vom 6.4.2024 zur Verfügung.

Die Grünen erlitten bei den Parlamentswahlen im Oktober eine empfindliche Niederlage. Sie verloren 3,42 Prozent und kommen noch auf 9,78 Prozent der Stimmen und 23 Sitze. Auch im Ständerat verloren die Grünen an Sitzen. So wurde am Wochenende die Grüne-Ständerätin Lisa Mazzone (Genf) überraschend abgewählt.