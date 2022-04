Deutsche Familienministerin : «Politischer Druck» zu gross – Anne Spiegel tritt nach Frankreich-Ferien zurück

Anne Spiegel (Grüne) hat ihren Rücktritt erklärt. Sie stand massiv in der Kritik, weil sie letzten Sommer nach der Flutkatastrophe im Ahrtal für vier Wochen in die Ferien verschwand.

Die grüne Bundesfamilienministerin hat am Montag ihren Rücktritt erklärt.

Sie war zuletzt in Kritik geraten, da sie nach der verheerenden Flutkatastrophe im letzten Sommer für mehrere Wochen in die Ferien ging.

Die deutsche Familienministerin Anne Spiegel (Grüne) ist von ihrem Amt zurückgetreten. Damit reagiert sie auf die Kritik an ihren Frankreich-Ferien direkt nach der Flutkatastrophe vom letzten Sommer. Damals war sie als rheinland-pfälzische Umweltministerin für das Krisengebiet im Ahrtal zuständig gewesen.

Sie habe sich «aufgrund des politischen Drucks entschieden, das Amt der Bundesfamilienministerin zur Verfügung zu stellen», erklärte Spiegel am Montag in Berlin. Sie tue dies, «um Schaden vom Amt abzuwenden, das vor grossen politischen Herausforderungen steht». Die 41-Jährige war erst im Dezember als Ministerin der neuen Bundesregierung vereidigt worden.

Frankreich-Ferien direkt nach Flutkatastrophe

Vor allem aus der Union war die Kritik an Spiegel über das Wochenende lauter geworden. Zuvor war bekannt geworden, dass Spiegel als damalige rheinland-pfälzische Umweltministerin zehn Tage nach der Hochwasserkatastrophe an der Ahr mit ihrer Familie einen vierwöchigen Urlaub in Frankreich angetreten hatte.