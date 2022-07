Nachtzug ausgefallen: Grüne-Politikerin Trede muss nach SBB-Chaos Nacht am Bahnhof verbringen

Weil ihr Nachtzug ausfiel, musste Aline Trede in der Nacht auf Montag vier Stunden am Perron in Basel verbringen. (Symbolbild)

Wegen des Ausfalls eines Nachtzugs musste die Grüne-Politikerin Aline Trede in der Nacht auf Montag vier Stunden am Perron in Basel ausharren. Auf Instagram berichtete sie über den Vorfall und kritisierte sowohl die SBB als auch die österreichische ÖBB. Dazu fügte sie ein Bild ein, das ihre nächtliche Aussicht auf die leeren Gleise zeigt.

Über 200 Menschen auf dem Perron gestrandet

Eigentlich wollte die Fraktions-Präsidentin der Grünen-Fraktion im Bundeshaus mit dem Nachtzug in die Niederlande reisen. Als der Zug ausfiel, mussten die Passagiere eine Stunde warten, nur um dann vom Bahnhof SBB an den Bahnhof Basel Bad geschickt zu werden. Doch: «Die Hälfte der Menschen passte nicht mehr in die letzte S-Bahn», so Trede auf Instagram. Gegenüber «Blick» sagt sie: «Es waren sicher 200 Leute auf dem Perron, darunter viele Familien. Zum Glück war es eine einigermassen warme Nacht!»