In einem offenen Brief an Bundespräsident Guy Parmelin (SVP) fordern Grünen-Präsident Balthasar Glättli und GLP-Chef Jürg Grossen «eine zeitlich begrenzte Phase mit weitergehenden Massnahmen, begleitet von der notwendigen wirtschaftlichen Stützung».

Wie die «SonntagsZeitung» berichtet, heisst dies konkret: Homeoffice-Pflicht, Fernunterricht an überobligatorischen Schulen, nötigenfalls Ladenschliessungen. Und Glättli will sogar die Skigebiete dicht machen. «Die hohe Zahl an Todesfällen und schwerwiegenden Corona-Erkrankungen muss dringend massiv gesenkt werden», heisst es im Brief an Parmelin.