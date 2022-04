Kanton Bern : Grüne wollen alle Parkfelder mit Solaranlagen überdachen

In einem Vorstoss fordert der Grüne Jan Remund, dass Grossparkplätze im Kanton Bern mit Solardächern ausgerüstet werden. Die Motion dürfte es nicht leicht haben im Rat.

Mit Solarzellen überdachte Grossparkplätze gibt es in der Schweiz bisher nur wenige. Der Berner Grossrat Jan Remund (Grüne) will dies ändern: In einem Vorstoss fordert er eine kantonale Solarpflicht für offene Parkfelder oder Parkdecks mit mehr als 20 Abstellplätzen, wie die «Berner Zeitung» berichtet. Die Pflicht soll für neue Anlagen gelten, bestehende grosse Parkfelder müssten innert 15 Jahren bestückt werden.